Российская велогонщица Тамара Дронова выступит на «Тур де Франс» — 2025

Спортивный директор команды Roland Сергей Климов сообщил, что российская велогонщица Тамара Дронова выступит на многодневке «Тур де Франс» — 2025.

«У Тамары «Тур» в планах, также она намерена выступить на чемпионате России», — приводит слова Климова «Матч ТВ».

Женская гонка «Тур де Франс» пройдёт 26 июля 3 августа.

Тамара Дронова выступала на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), где заняла 21-е место в индивидуальной гонке, во время которой упала, и 47-е — в групповой гонке. На «Тур де Франс» в 2023 году россиянка заняла 21-е место в общем зачёте, выступив за команду Israel Premier Tech Roland.