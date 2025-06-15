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Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 14 июня

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 14 июня
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В субботу, 14 июня, продолжился чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Результаты соревновательного дня 14 июня:

66 кг (мужчины):

1. Такеши Такеока (Япония).

2. Нурали Эмомали (Таджикистан).

3. Хифуми Абе (Япония).

3. Обид Джебов (Таджикистан).

52 кг (женщины):

1. Ута Абе (Япония).

2. Дистрия Красники (Косово).

3. Роза Гьертас (Венгрия).

3. Маша Баллхаус (Германия).

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.

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