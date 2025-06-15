Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 14 июня

В субботу, 14 июня, продолжился чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго соревновательного дня.
Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Результаты соревновательного дня 14 июня:
66 кг (мужчины):
1. Такеши Такеока (Япония).
2. Нурали Эмомали (Таджикистан).
3. Хифуми Абе (Япония).
3. Обид Джебов (Таджикистан).
52 кг (женщины):
1. Ута Абе (Япония).
2. Дистрия Красники (Косово).
3. Роза Гьертас (Венгрия).
3. Маша Баллхаус (Германия).
Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.