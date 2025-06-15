Медальный зачёт чемпионата мира по дзюдо — 2025 на 14 июня

В субботу, 14 июня, завершился второй соревновательный день на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). В рамках дня состоялись поединки в весовой категории до 66 кг у мужчин и до 52 кг у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований.
Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Медальный зачёт на 14 июня:
1. Япония — 3 золотые, 2 бронзовые медали.
2. Италия — 1 золотая медаль.
3. Таджикистан — 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.
4-6. Казахстан — 1 серебряная медаль.
4-6. Косово — 1 серебряная медаль.
4-6. Франция — 1 серебряная медаль.
7-10. Венгрия — 1 бронзовая медаль.
7-10. Германия — 1 бронзовая медаль.
7-10. Испания — 1 бронзовая медаль.
7-10. Монголия — 1 бронзовая медаль.
7-10. Россия — 1 бронзовая медаль.