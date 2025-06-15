Синхронистка Дорошко рассказала об одном из самых нервных моментов в карьере

Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Майя Дорошко поделилась воспоминаниями о моменте в карьере, когда испытала очень сильное нервное напряжение.

«Был старт в Казани, который превратился для меня в один сплошной ужас. Мы прыгнули в воду, садимся на первый элемент — выталкивание «цапля», и у меня начинают дико трястись ноги. Я реально чувствовала это, но ничего не могла с собой поделать. В итоге к концу программы я разошлась, но всё равно там облажалась.

А вот перед чемпионатом мира уже более-менее появилась уверенность. Плюс накопилась настолько сильная усталость, что не до нервов было вообще. Если вспомнить сами соревнования, я даже не поняла, что стала двукратной чемпионкой мира. Не было сил радоваться», – приводит слова Дорошко Russia Today.