Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Экс-россиянка Елена Куличенко выиграла студенческий чемпионат США в прыжках в высоту

Экс-россиянка Елена Куличенко выиграла студенческий чемпионат США в прыжках в высоту
Комментарии

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, одержала победу в первом дивизионе летнего чемпионата NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) США в прыжках в высоту. 22-летняя прыгунья в высоту проходит обучение в американском университете Джорджия.

Лучшим результатом Куличенко стала высота 1,96 м, её лучший показатель в нынешнем сезоне. Второе место заняла Роуз Дебоа из университета Иллинойс (1,93 м). Тройку лучших замкнула Дженна Роджерс с результатом 1,90 м.

Напомним, Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр на международных соревнованиях. В 2023 году она победила на молодёжном чемпионате Европы в финском Эспоо, завоевав первое золото для Кипра на соревнованиях такого уровня.

Материалы по теме
Норвежец установил второй мировой рекорд за сезон. Но его достижения пока не признают!
Норвежец установил второй мировой рекорд за сезон. Но его достижения пока не признают!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android