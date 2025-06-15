Экс-россиянка Елена Куличенко выиграла студенческий чемпионат США в прыжках в высоту

Бывшая российская легкоатлетка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, одержала победу в первом дивизионе летнего чемпионата NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) США в прыжках в высоту. 22-летняя прыгунья в высоту проходит обучение в американском университете Джорджия.

Лучшим результатом Куличенко стала высота 1,96 м, её лучший показатель в нынешнем сезоне. Второе место заняла Роуз Дебоа из университета Иллинойс (1,93 м). Тройку лучших замкнула Дженна Роджерс с результатом 1,90 м.

Напомним, Елена Куличенко с 2021 года выступает за Кипр на международных соревнованиях. В 2023 году она победила на молодёжном чемпионате Европы в финском Эспоо, завоевав первое золото для Кипра на соревнованиях такого уровня.