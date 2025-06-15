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Россиянка Якушина заняла третье место на студенческом чемпионате США в семиборье

Россиянка Якушина заняла третье место на студенческом чемпионате США в семиборье
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Российская легкоатлетка, специализирующаяся в семиборье, София Якушина заняла третье место в соревнованиях на летнем чемпионате первого дивизиона Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Россиянка проходит обучение и выступает за университет Техаса (Texas A&M).

Победительницей летнего чемпионата стала Пиппи Лотта Энок, которая представляет университет Оклахомы. Она завершила соревнования с результатом 6285 баллов, установив персональный рекорд. Второй стала Джейдин О’Брайен с 6256 баллами (персональный рекорд) из университета Нотр-Дама. София Якушина завершила соревнования с результатом в 6058 баллов.

Стоит отметить, что София Якушина получила награду «Новичок сезона» в турнире легкоатлетов Юго-восточной конференции (SEC). В этой конференции соревнуются спортсмены из её университета.

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