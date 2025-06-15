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Украинские гимнасты устроили дебош в гостиничном номере после неудачи на чемпионате Европы

Украинские гимнасты устроили дебош в гостиничном номере после неудачи на чемпионате Европы
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Сборная Украины по спортивной гимнастике устроили беспорядок в гостиничном номере после неудачного выступления на чемпионате Европы — 2025, который прошёл в Лейпциге (Германия) с 26 по 31 мая. Об этом сообщает «Телеграф».

На уборку номера олимпийского чемпиона Олега Верняева и Владислава Грика дополнительно было потрачено € 370. Спортсменами якобы были сломаны две прикроватные лампы, лампа на столе, крышка унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотой.

Организационный комитет чемпионата Европы — 2025 проинформировал украинскую федерацию о дополнительных расходах, прикрепив фото номера Верняева и Грика. Отмечается, что Верняев покрыл расходы личными средствами.

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