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Александра Кузнецова показала экипировку сборной России на ЧМ по плаванию в Сингапуре

Александра Кузнецова показала экипировку сборной России на ЧМ по плаванию в Сингапуре
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Чемпионка России 2025 года 19-летняя российская пловчиха Александра Кузнецова опубликовала видео в своём телеграм-канале, в котором продемонстрировала экипировку сборной России на чемпионате мира — 2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта состоится с 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Всего на чемпионате будет разыграно 76 медалей.

Предположительно, в чемпионате мира примут участие более 2500 спортсменов из 210 национальных федераций.

В апреле 2025 года Александра Кузнецова завоевала золотую медаль чемпионата России в Казани на дистанции 50 м вольным стилем.

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