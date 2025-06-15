Александра Кузнецова показала экипировку сборной России на ЧМ по плаванию в Сингапуре

Чемпионка России 2025 года 19-летняя российская пловчиха Александра Кузнецова опубликовала видео в своём телеграм-канале, в котором продемонстрировала экипировку сборной России на чемпионате мира — 2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта состоится с 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Всего на чемпионате будет разыграно 76 медалей.

Предположительно, в чемпионате мира примут участие более 2500 спортсменов из 210 национальных федераций.

В апреле 2025 года Александра Кузнецова завоевала золотую медаль чемпионата России в Казани на дистанции 50 м вольным стилем.