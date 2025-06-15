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«КПРФ» вышел вперёд в серии с «Тюменью» за третье место Суперлиги-2024/2025

«КПРФ» вышел вперёд в серии с «Тюменью» за третье место Суперлиги-2024/2025
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На стадионе «Центральный» в Тюмени прошёл третий матч серии за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 по футзалу среди команд Суперлиги, в котором встретились «КПРФ» из Москвы и «Тюмень». Со счётом 3:2 в дополнительное время победу одержала московская команда. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «КПРФ».

Суперлига . За 3-е место
15 июня 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
2 : 3
КПРФ
Москва
0:1 Крыкун – 15'     1:1 Владимиров – 23'     2:1 Батырев – 38'     2:2 Ниязов – 39'     2:3 Баталья – 40'    

Следующая встреча «КПРФ» с «Тюменью» пройдёт в понедельник, 16 июня. Начало – в 17:00 мск.

В финале Суперлиги встречаются «Газпром-Югра» (Югорск) и «Ухта» (Ухта). Счёт в серии равный — 1-1.

Напомним, в полуфинале «Ухта» обыграла «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0).

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