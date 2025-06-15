«КПРФ» вышел вперёд в серии с «Тюменью» за третье место Суперлиги-2024/2025

На стадионе «Центральный» в Тюмени прошёл третий матч серии за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 по футзалу среди команд Суперлиги, в котором встретились «КПРФ» из Москвы и «Тюмень». Со счётом 3:2 в дополнительное время победу одержала московская команда. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «КПРФ».

Следующая встреча «КПРФ» с «Тюменью» пройдёт в понедельник, 16 июня. Начало – в 17:00 мск.

В финале Суперлиги встречаются «Газпром-Югра» (Югорск) и «Ухта» (Ухта). Счёт в серии равный — 1-1.

Напомним, в полуфинале «Ухта» обыграла «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0).