«КПРФ» вышел вперёд в серии с «Тюменью» за третье место Суперлиги-2024/2025
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На стадионе «Центральный» в Тюмени прошёл третий матч серии за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 по футзалу среди команд Суперлиги, в котором встретились «КПРФ» из Москвы и «Тюмень». Со счётом 3:2 в дополнительное время победу одержала московская команда. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «КПРФ».
Суперлига . За 3-е место
15 июня 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
2 : 3
КПРФ
Москва
0:1 Крыкун – 15' 1:1 Владимиров – 23' 2:1 Батырев – 38' 2:2 Ниязов – 39' 2:3 Баталья – 40'
Следующая встреча «КПРФ» с «Тюменью» пройдёт в понедельник, 16 июня. Начало – в 17:00 мск.
В финале Суперлиги встречаются «Газпром-Югра» (Югорск) и «Ухта» (Ухта). Счёт в серии равный — 1-1.
Напомним, в полуфинале «Ухта» обыграла «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0).
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