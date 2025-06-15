«Енисей-СТМ» крупно обыграл «Локомотив» в 6-м туре чемпионата России по регби

Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» одержал пятую победу в чемпионате России, обыграв в матче 6-го тура пензенский «Локомотив» со счётом 47:5.

Набранными очками в матче в составе «Енисея-СТМ» отметились Денис Симпликевич, Рамиль Гайсин, Алексей Щербань, Рашид Магомедсаидов, Мартинус Йоханнес Пельтцер. В составе «Локомотива» результативные действия на счету Дениса Сёмина.

«Енисей-СТМ» вышел в лидеры чемпионата России, набрав 24 очка. На втором месте находится казанская «Стрела» (21 очко), которая ещё не проводила свой матч 6-го тура чемпионата. Пензенский «Локомотив« располагается на пятом месте с 13 очками.