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«Енисей-СТМ» крупно обыграл «Локомотив» в 6-м туре чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» крупно обыграл «Локомотив» в 6-м туре чемпионата России по регби
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Красноярский регбийный клуб «Енисей-СТМ» одержал пятую победу в чемпионате России, обыграв в матче 6-го тура пензенский «Локомотив» со счётом 47:5.

Набранными очками в матче в составе «Енисея-СТМ» отметились Денис Симпликевич, Рамиль Гайсин, Алексей Щербань, Рашид Магомедсаидов, Мартинус Йоханнес Пельтцер. В составе «Локомотива» результативные действия на счету Дениса Сёмина.

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
15 июня 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
47 : 5
Локомотив
Пенза

«Енисей-СТМ» вышел в лидеры чемпионата России, набрав 24 очка. На втором месте находится казанская «Стрела» (21 очко), которая ещё не проводила свой матч 6-го тура чемпионата. Пензенский «Локомотив« располагается на пятом месте с 13 очками.

Турнирная таблица чемпионата России
Календарь чемпионата России
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