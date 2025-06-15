Прыгун в воду Кузнецов пропустит чемпионат России и чемпионат мира — 2025

Российский прыгун в воду серебряный призёр Лондона-2012 Евгений Кузнецов рассказал, что пропустит чемпионат России и чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года из-за травмы.

— Чемпионат России пропускаю, всё из‑за колена. Во вторник у меня будет операция.

— Чемпионат мира пропускаешь тоже?

— Да. Получается, что так, — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Чемпионат России пройдёт в Екатеринбурге с 17 по 22 июня. Чемпионат мира по водным видам спорта состоится с 11 июля по 3 августа 2025 года в Сингапуре под эгидой Международной федерации плавания (FINA). Всего на чемпионате будет разыграно 76 медалей.