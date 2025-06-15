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Украинский легкоатлет побил рекорд Дюплантиса среди 12-летних прыгунов с шестом

Украинский легкоатлет побил рекорд Дюплантиса среди 12-летних прыгунов с шестом
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Украинский прыгун с шестом Матвей Cтрогалев установил новый мировой рекорд высоты прыжка среди спортсменов в возрасте 12 лет. В рамках юношеского чемпионата Украины он с первой попытки взял 3,40 м, 3,60 м и 3,80 м, после чего с третьей попытки взял высоту 4 м. Строгалев был самым юным участником соревнований.

Предыдущий мировой рекорд в данной возрастной категории принадлежал двукратному олимпийскому чемпиону, двукратному чемпиону мира шведу Арману Дюплантису. В 2012 году в 12 лет он преодолел высоту 3,97 м.

Отметим, что Дюплантис владеет мировым рекордом в прыжках с шестом. В феврале 2025 года он показал результат 6,27 м.

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