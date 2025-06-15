«Динамо» обыграло «Металлург» в 6-м туре чемпионата России по регби

Московский регбийный клуб «Динамо» одержал пятую победу в чемпионате России, обыграв в матче 6-го тура турнира новокузнецкий «Металлург» со счётом 69:17.

Набранными очками в матче в составе «Динамо» отметились Алишан Умаров, Даниил Погодаев, Сергей Козлов, Иван Дорофеев, Янсе ван Вюрен Гюнтер, Брендон Уилки, Хенсен Болдуин. В составе «Металлурга» очки набрали Никита Пронин, Кирилл Кузьмичёв и Владимир Арлашов.

Отметим, что матч на время прерывался судьёй из-за сильной грозы.

«Динамо» вышло на вторую строчку турнирной таблицы с 23 очками в активе. «Металлург» занимает последнее место, не одержав ни одной победы в текущем розыгрыше ЧР.