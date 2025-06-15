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«Ухта» обыграла «Газпром-Югра» и вышла вперёд в финальной серии ЧР по мини-футболу

«Ухта» обыграла «Газпром-Югра» и вышла вперёд в финальной серии ЧР по мини-футболу
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Сегодня, 15 июня, завершился третий матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу команды из Ухты, которая повела в серии 2-1.

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Плей-офф. Финальная серия. Третий матч:

  • «Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» (Ухта) — 3:1.

Второй матч состоится 16 июня и начнётся в 16:30 мск. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). В эти дни «Тюмень» и «КПРФ» разыгрывают бронзовую медаль соревнований.

Напомним, в прошлогоднем финале, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.

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