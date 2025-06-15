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Папа Римский: спорт может стать важным инструментом примирения

Папа Римский: спорт может стать важным инструментом примирения
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Папа Римский Лев XIV высоко оценил значимость спорта для современного общества.

«Спорт может стать важным инструментом примирения и встречи между людьми, в сообществах, в школьной и рабочей среде, в семьях! В обществе, которое становится всё более цифровым, где технологии, сближая далёких людей, часто отдаляют тех, кто близок, спорт усиливает конкретность совместного пребывания.

В конкурентном обществе, где, кажется, только сильные и победители заслуживают жизни, спорт также учит проигрывать, сравнивая человека, в искусстве поражения, с одной из глубочайших истин его состояния, хрупкости, предела, несовершенства. Не существует спортсмена, который никогда не ошибается и не проигрывает. Чемпионы — это не непогрешимые машины, а мужчины и женщины, которые, даже падая, находят в себе мужество снова подняться», — приводит слова Папы Римского Sky Sport Italia.

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