«Стрела» обыграла «Красный Яр» в матче чемпионата России по регби
Поделиться
Регбийный клуб «Стрела» (Казань) одержал волевую победу в матче 6-го тура чемпионата России по регби. Поединок с «Красным Яром» из Красноярска завершился со счётом 36:23 (7:16).
PARI Чемпионат России . Чемпионат России
15 июня 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Стрела
Казань
Окончен
36 : 23
Красный Яр
Красноярск
Результат матча 6-го тура чемпионата России по регби — 2025:
«Стрела» (Казань) — «Красный Яр» (Красноярск) — 36:23 (7:16).
В прошлом сезоне «Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска обыграли казанскую «Стрелу» со счётом 12:11 (5:11). Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», в матче за третье место обыгравшие «Красный Яр» — 31:12 (24:0).
Материалы по теме
Комментарии
- 15 июня 2025
-
19:35
-
19:23
-
16:13
-
15:50
-
15:02
-
14:58
-
13:50
-
13:12
-
13:01
-
12:19
-
11:52
-
11:45
-
10:18
-
09:55
-
00:27
-
00:17
- 14 июня 2025
-
23:46
-
22:39
-
21:02
-
12:29
-
12:05
-
08:02
-
00:42
-
00:30
-
00:25
-
00:09
- 13 июня 2025
-
20:18
-
14:41
-
13:57
-
11:14
-
10:35
-
10:35
-
09:55
-
09:30
-
02:42