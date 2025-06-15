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«Стрела» обыграла «Красный Яр» в матче чемпионата России по регби

«Стрела» обыграла «Красный Яр» в матче чемпионата России по регби
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Регбийный клуб «Стрела» (Казань) одержал волевую победу в матче 6-го тура чемпионата России по регби. Поединок с «Красным Яром» из Красноярска завершился со счётом 36:23 (7:16).

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
15 июня 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Стрела
Казань
Окончен
36 : 23
Красный Яр
Красноярск

Результат матча 6-го тура чемпионата России по регби — 2025:

«Стрела» (Казань) — «Красный Яр» (Красноярск) — 36:23 (7:16).

В прошлом сезоне «Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска обыграли казанскую «Стрелу» со счётом 12:11 (5:11). Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», в матче за третье место обыгравшие «Красный Яр» — 31:12 (24:0).

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