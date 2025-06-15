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Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский атлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Швед в 12-й раз превзошел своё предыдущее достижение, с первой попытки взяв высоту 6,28 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Ранее Арман Дюплантис выиграл этап соревнований в норвежском Осло. Он взял со второй попытки высоту в 6,15 м, что является рекордом этапа в Осло. Шведский спортсмен выигрывал Олимпийские игры в Токио-2020 и Париже-2024, а также трижды становился чемпионом мира. Отметим, что Дюплантис стал лауреатом спортивной премии Laureus в номинации «Спортсмен года — 2024».

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