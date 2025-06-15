Арман Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский атлет Арман Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд. На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме швед превзошел своё предыдущее достижение, с первой попытки взяв высоту 6,28 метра.

Предыдущее достижение (6,27 м) Арман установил в конце февраля на турнире в Клермон-Ферране (Франция).

Свой первый мировой рекорд Дюплантис установил в 2020 году.

Ранее Арман Дюплантис выиграл этап соревнований в норвежском Осло. Он взял со второй попытки высоту в 6,15 м, что является рекордом этапа в Осло. Шведский спортсмен выигрывал Олимпийские игры в Токио-2020 и Париже-2024, а также трижды становился чемпионом мира. Отметим, что Дюплантис стал лауреатом спортивной премии Laureus в номинации «Спортсмен года — 2024».