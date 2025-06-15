Видео: эмоции Дюплантиса после установления мирового рекорда в прыжках с шестом

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский атлет Арман Дюплантис эмоционально отреагировал на установление нового мирового рекорда в прыжках с шестом. Швед в 12-й раз превзошел своё предыдущее достижение, с первой попытки взяв высоту 6,28 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Ранее Дюплантис выиграл этап соревнований в норвежском Осло. Он взял со второй попытки высоту в 6,15 м. Шведский спортсмен выигрывал Олимпийские игры в Токио-2020 и Париже-2024, а также трижды становился чемпионом мира. Отметим, что Дюплантис стал лауреатом спортивной премии Laureus в номинации «Спортсмен года — 2024».