Фемке Бол выиграла этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме в беге на 400 м с барьерами

Легкоатлетка из Нидерландов, бронзовый призёр Токио-2020 Фемке Бол стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме на дистанции 400 м с барьерами. Она показала результат 52,11.

Второй стала американка Далайла Мухаммад с результатом 52,91. Для Делайлы этот результат стал лучшим с августа 2021 года. Тройку сильнейших замкнула Джанна Вудрафф из Панамы (53,99).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Стокгольм. Бег на 400 м с барьерами. Женщины:

Фемке Бол (Нидреланды) — 52,11. Делайла Мухаммад (США) — 52,91. Джанна Вудрафф (Панама — 53,99.

Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году и проходит под эгидой World Athletics. Российские легкоатлеты отстранены от данных соревнований.