Рай Бенджамин выиграл этап Бриллиантовой лиги в беге с барьерами. Вархольм — третий

Американский бегун Рай Бенджамин завоевал золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. На дистанции 400 м с барьерами он показал результат 46,54.

Второе место занял бразилец Алисон Дос Сантос с результатом 46,68. Олимпийский чемпион 2020 года и трёхкратный чемпион мира в беге на 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм остался лишь третьим. Он преодолел дистанцию за 47,41.

Отметим, что Бенджамин показал лучший результат сезона в мире, установив рекорд турнира. Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году и проходит под эгидой World Athletics. Российские легкоатлеты отстранены от данных соревнований.