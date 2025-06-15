Олислагерс выиграла этап Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, Магучих — вторая

Австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме в прыжках в высоту. Её результат — 2,01.

Второй стала украинская спортсменка Ярослава Магучих с результатом 1,99. Тройку сильнейших замкнула Мария Жодик из Польши (1,93).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в высоту. Женщины:

Никола Олислагерс (Австралия) – 2,01. Ярослава Магучих (Украина) – 1,99. Мария Жодик (Польша) – 1,93.

Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году и проходит под эгидой World Athletics. Российские легкоатлеты отстранены от данных соревнований.