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Олислагерс выиграла этап Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, Магучих — вторая

Олислагерс выиграла этап Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, Магучих — вторая
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Австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме в прыжках в высоту. Её результат — 2,01.

Второй стала украинская спортсменка Ярослава Магучих с результатом 1,99. Тройку сильнейших замкнула Мария Жодик из Польши (1,93).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в высоту. Женщины:

  1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,01.
  2. Ярослава Магучих (Украина) – 1,99.
  3. Мария Жодик (Польша) – 1,93.

Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году и проходит под эгидой World Athletics. Российские легкоатлеты отстранены от данных соревнований.

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