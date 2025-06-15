Тара Дэвис-Вудхолл выиграла на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в длину

Олимпийская чемпионка Тара Дэвис-Вудхолл на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме в первой попытке прыжка в длину повторила рекорд турнира, принадлежащего Галине Чистяковой. Рекорд был установлен 3 июля 1989 года. Результат Дэвис-Вудхолл — 7,05.

Второй в прыжках в длину стала представительница Италии Ларисса Япикино с результатом 6,90. Тройку сильнейших замкнула американка Жасмин Мур (6,76).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига. Стокгольм. Прыжки в длину. Женщины:

Тара Дэвис-Вудхолл (США) — 7,05. Ларисса Япикино (Италия) — 6,90. Жасмин Мур (США) — 6,76.

Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году и проходит под эгидой World Athletics. Российские легкоатлеты отстранены от данных соревнований.