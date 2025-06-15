Жюльен Альфред завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в беге на 100 м

Олимпийская чемпионка 2024 года в беге на 100 м легкоатлетка из Сент-Люсии Жюльен Альфред завоевала золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. На дистанции 100 м она показала результат 10,75.

Второе место заняла трёхкратный призёр Олимпийских игр в эстафете британская легкоатлетка Дина Эшер-Смит с результатом 10,93. Ивуарийская спортсменка Мари-Жозе Та Лу замкнула тройку лидеров. Она преодолела дистанцию за 10,75.

Отметим, что Альфред побила рекорд турнира, установленный россиянкой Ириной Приваловой в 1994 году (10,90). Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» была основана в 2010 году и проходит под эгидой World Athletics. Российские легкоатлеты отстранены от данных соревнований.