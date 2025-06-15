Чемпионка Европы по дзюдо Курбонмамадова объявила о завершении международной карьеры

Чемпионка Европы по дзюдо россиянка Дарья Курбонмамадова на чемпионате мира объявила о завершении карьеры на международных соревнованиях.

«Я проснулась, во мне какой‑то поток счастья был. Вроде это последний турнир (в карьере). Наверное, грустно должно быть, но я максимально себя настроила на позитив. Мне хотелось получить удовольствие от соревнований, поймать кураж, чтобы не жалеть вообще ни о чём. Не зажиматься, просто выйти, насладиться последним своим турниром. Не все цели и мечты сбылись из тех, которые я ставила. Но, мне кажется, я достойно провела карьеру. Всё‑таки чемпионка Европы — это тоже, наверное, дорогого стоит. Сейчас мне ни за что не стыдно, я горжусь собой», — сказала Курбонмамадова в эфире программы «Все на Матч!»

Дарья Курбонмамадова является чемпионкой Европы — 2023, победителем Европейских игр — 2019, участницей Олимпиады-2020 в Токио. На чемпионате мира в Будапеште спортсменка прошла два круга турнира в весовой категории до 57 кг, но затем уступила Этери Липартелиани из Грузии.