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Непомнящий — о победе WR Chess на ЧМ: сделал всё, что мог, но команда всё равно победила!

Непомнящий — о победе WR Chess на ЧМ: сделал всё, что мог, но команда всё равно победила!
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал победу на чемпионате мира по блицу в составе WR Сhess. Они обыграли команду KazChess со счётом 4:0. В финале Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с Александром Грищуком. Третье место заняла команда Hexamind Chess, обыграв Uzbekistan — 4:0.

«Сделал всё, что мог, но команда всё равно победила!» — написал Непомнящий в социальных сетях.

В состав WR Chess вошли Ян Непомнящий (Россия), Алиреза Фируджа (Франция), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Хикару Накамура (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Уэсли Со (США), Александра Костенюк (Швейцария), Хоу Ифань (Китай), Вадим Розенштейн (Германия).

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