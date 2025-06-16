Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 15 июня

В воскресенье, 15 июня, продолжился чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего соревновательного дня.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Результаты соревновательного дня 15 июня:

73 кг (мужчины):

1. Жоан-Бенжамен Габа (Франция).

2. Даниел Карнин (Бразилия).

3. Тацуки Ишихара (Япония).

3. Махмадбек Махмадбеков (ОАЭ).

57 кг (женщины):

1. Этери Липартелиани (Грузия).

2. Момо Тамаоки (Япония).

3. Сара Сисик (Франция).

3. Ширлен Насименто (Бразилия).

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.