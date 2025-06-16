Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 15 июня

В воскресенье, 15 июня, продолжился чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего соревновательного дня.
Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Результаты соревновательного дня 15 июня:
73 кг (мужчины):
1. Жоан-Бенжамен Габа (Франция).
2. Даниел Карнин (Бразилия).
3. Тацуки Ишихара (Япония).
3. Махмадбек Махмадбеков (ОАЭ).
57 кг (женщины):
1. Этери Липартелиани (Грузия).
2. Момо Тамаоки (Япония).
3. Сара Сисик (Франция).
3. Ширлен Насименто (Бразилия).
Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.