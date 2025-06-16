Медальный зачёт чемпионата мира по дзюдо — 2025 на 15 июня

В воскресенье, 15 июня, завершился третий соревновательный день на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). В рамках дня состоялись поединки в весовой категории до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований.
Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Медальный зачёт на 15 июня:
1. Япония — 3 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые медали.
2. Франция — 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.
3-4. Грузия — 1 золотая медаль.
3-4. Италия — 1 золотая медаль.
5-6. Бразилия — 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.
5-6. Таджикистан — 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.
7-8. Казахстан — 1 серебряная медаль.
7-8. Косово — 1 серебряная медаль.
9-14. Венгрия — 1 бронзовая медаль.
9-14. Германия — 1 бронзовая медаль.
9-14. Испания — 1 бронзовая медаль.
9-14. Монголия — 1 бронзовая медаль.
9-14. ОАЭ — 1 бронзовая медаль.
9-14. Россия — 1 бронзовая медаль.