Медальный зачёт чемпионата мира по дзюдо — 2025 на 15 июня

В воскресенье, 15 июня, завершился третий соревновательный день на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). В рамках дня состоялись поединки в весовой категории до 73 кг у мужчин и до 57 кг у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Медальный зачёт на 15 июня:

1. Япония — 3 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые медали.

2. Франция — 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.

3-4. Грузия — 1 золотая медаль.

3-4. Италия — 1 золотая медаль.

5-6. Бразилия — 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.

5-6. Таджикистан — 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.

7-8. Казахстан — 1 серебряная медаль.

7-8. Косово — 1 серебряная медаль.

9-14. Венгрия — 1 бронзовая медаль.

9-14. Германия — 1 бронзовая медаль.

9-14. Испания — 1 бронзовая медаль.

9-14. Монголия — 1 бронзовая медаль.

9-14. ОАЭ — 1 бронзовая медаль.

9-14. Россия — 1 бронзовая медаль.