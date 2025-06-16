Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 16 июня

Сегодня, 16 июня, продолжится чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого соревновательного дня.
Схватки проведут дзюдоисты из весовых категорий до 81 кг и дзюдоистки в весе до 63 кг. В мужской сетке выступит россиянин Тимур Арбузов, в женской — россиянка Дали Лилуашвили.
Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Расписание соревновательного дня 16 июня (время московское):
- 12:00. Предварительные схватки;
- 19:00. Финальный блок.
Сейчас в активе сборной России одна бронзовая медаль, завоёванная Аюбом Блиевым в категории до 60 кг.
Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.