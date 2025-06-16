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Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 16 июня

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 16 июня
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Сегодня, 16 июня, продолжится чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого соревновательного дня.

Схватки проведут дзюдоисты из весовых категорий до 81 кг и дзюдоистки в весе до 63 кг. В мужской сетке выступит россиянин Тимур Арбузов, в женской — россиянка Дали Лилуашвили.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Расписание соревновательного дня 16 июня (время московское):

  • 12:00. Предварительные схватки;
  • 19:00. Финальный блок.

Сейчас в активе сборной России одна бронзовая медаль, завоёванная Аюбом Блиевым в категории до 60 кг.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.

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