20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Красников погиб в ДТП в возрасте 40 лет

20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников скончался в возрасте 40 лет, попав в ДТП, сообщил министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

«Ужасная новость. Сегодня утром не стало восьмикратного чемпиона мира в личном зачёте, 12-кратного чемпиона мира в командном зачёте, многократного чемпиона и обладателя Кубка России по мотогонкам на льду Николая Красникова.

Соболезнования семье и близким Николая Олеговича. Это огромная утрата для отечественного мотоспорта и для всех нас», — написал Хабибов у себя на странице во «ВКонтакте».

По данным телеграм‑канала SHOT, Красников ехал из Нижнекамска в Уфу. Около трёх часов ночи автомобиль марки Lada, которым он управлял, выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя грузовиками. Спортсмен скончался от полученных травм.