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Дюплантис — о мировом рекорде: должен был выиграть для своей бабушки

Дюплантис — о мировом рекорде: должен был выиграть для своей бабушки
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский атлет Арман Дюплантис прокомментировал новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Швед в 12-й раз превзошёл своё предыдущее достижение, с первой попытки взяв высоту 6,28 м на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

«Моя бабушка хотела, чтобы я пообещал, что побью мировой рекорд. И я сделал это. На меня было оказано большое давление. Я должен был выиграть для бабушки. Очень рад, что смог сделать это для неё», — приводит слова Дюплантиса SVT.

Ранее Арман Дюплантис выиграл этап соревнований в норвежском Осло. Он взял со второй попытки высоту в 6,15 м, что является рекордом этапа в Осло.

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