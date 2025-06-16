Чемпионка России упустила победу в забеге из-за того, что ей стало плохо перед финишем

Российская бегунья Анна Щагина упустила победу на соревнованиях по экидену в Санкт-Петербурге, так как ей стало плохо перед финишем.

Вчера, 15 июня, в Санкт-Петербурге завершились соревнования по экидену (беговая командная эстафета). Команды из шести человек должны были преодолеть марафонскую дистанцию (42,2 км), которая была разделена на шесть этапов: 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км, 7,195 км. Каждый из бегунов преодолевал один этап, соревнования проходили при температуре около +20 градусов и в солнечную погоду.

Как сообщил журналист Стась Шельгорн в телеграм-канале, Щагина выступала за команду «Аделаида» на заключительном этапе, спортсменка на тот момент лидировала в забеге. Примерно за 300 м до финиша Щагиной стало плохо. Увидев движения спортсменки, ей помог её муж, бегунья сошла с дистанции.

В итоговом протоколе «Аделаида» не вошла в топ-3. В женском зачёте победу одержала команда «Бегущие Лисы», вторыми стали «Колючие Старты Girls», тройку лучших замкнули бегуньи из команды «Сосновка прекрасная».

Также, по информации Шельгорна, Щагиной после завершения участия в забеге оказали помощь врачи, позднее ей поставили диагноз — тепловой удар.

Щагиной 33 года, она специализируется на дистанциях 800, 1500 и 3000 м. В активе спортсменки золото на дистанции 800 м на зимнем чемпионате России по лёгкой атлетике (2014) и победа на командном чемпионате Европы — 2015 в беге на 1500 м.