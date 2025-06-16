Велогонщик Хомяков стал победителем международной многодневки «Золото Ладоги»

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Российский велогонщик Артемий Хомяков выиграл международную многодневку «Золото Ладоги», которая прошла в Санкт-Петербурге.

На заключительном седьмом этапе веломногодневки протяжённостью 68 км, который прошёл в воскресенье на Крестовском острове, победу одержал россиянин Артур Ершов, вторым финишировал белорус Владимир Гороховик, третьим стал ещё один россиянин Иван Анисимов.

Хомяков победил в общем зачёте, опередив Сергея Шевченко из Беларуси и россиянина Кирилла Миллера. Первое место в очковой классификации занял Шевченко, лучшим молодым гонщиком стал Альмир Валиев из Казахстана.

Организаторами велогонки выступили Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Центра спортивной подготовки сборных команд России.