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Российская бодибилдерша погибла, попав в отбойное течение в Таиланде

Российская бодибилдерша погибла, попав в отбойное течение в Таиланде
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Российская бодибилдерша Юлия Родина трагически скончалась в Таиланде, сообщила спортсменка Наталья Маркеленкова в социальной сети.

«Трагически погибла наша спортсменка Юлия Родина. Юля попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао. Врачи боролись за её жизнь сутки, но спасти не смогли», — написала Маркеленкова в социальной сети.

Как позднее сообщила Маркеленкова ТАСС, инцидент произошёл 11 июня, на следующий день была констатирована смерть спортсменки. Родиной было 40 лет.

Отмечается, что семья Родиной собирает средства для отправки тела спортсменки в Россию и организационные расходы.

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