Чемпион мира и призёр ОИ по дзюдо подал в отставку с поста министра спорта Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра спорта Алтайского края Ивана Нифонтова, сообщила пресс-служба правительства региона.

Нифонтову 38 лет, он занимал пост министра спорта Алтайского края с 1 декабря 2023 года.

«Сегодня, 16 июня, Иван Нифонтов работает последний день в своей должности. Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам в связи с переездом в другой регион.

Временное исполнение обязанностей по руководству министерством спорта Алтайского края будет возложено с 17 июня на заместителя министра спорта Сергея Шиллера», — говорится в сообщении.

За карьеру в дзюдо Нифонтов, выступавший в категории до 81 кг, выигрывал золото чемпионатов мира и Европы 2009 года и бронзу Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.