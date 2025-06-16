Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпион мира и призёр ОИ по дзюдо подал в отставку с поста министра спорта Алтайского края

Чемпион мира и призёр ОИ по дзюдо подал в отставку с поста министра спорта Алтайского края
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял отставку министра спорта Алтайского края Ивана Нифонтова, сообщила пресс-служба правительства региона.

Нифонтову 38 лет, он занимал пост министра спорта Алтайского края с 1 декабря 2023 года.

«Сегодня, 16 июня, Иван Нифонтов работает последний день в своей должности. Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам в связи с переездом в другой регион.

Временное исполнение обязанностей по руководству министерством спорта Алтайского края будет возложено с 17 июня на заместителя министра спорта Сергея Шиллера», — говорится в сообщении.

За карьеру в дзюдо Нифонтов, выступавший в категории до 81 кг, выигрывал золото чемпионатов мира и Европы 2009 года и бронзу Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Материалы по теме
Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 16 июня
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android