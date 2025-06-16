Израильские гимнастки не смогут принять участие в юниорском чемпионате мира

Женская сборная Израиля по художественной гимнастике не выступит на юниорском чемпионате мира, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Израиля (IGF).

Юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт в Софии (Болгария) с 18 по 22 июня. В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале спецоперации, цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Утром 13 июня Иран объявил, что начинает удары в ответ на нападение Израиля.

«С большой грустью и чувством огромной утраты сообщаем, что женская сборная Израиля по спортивной гимнастике не поедет на юниорский чемпионат мира.

Мы были вынуждены отменить выезд делегации из-за вопросов безопасности и закрытия неба для полётов.

Элис Розенберг, София Гендлин и Ребекка Миллер — три гимнастки, которые должны были с честью представлять Израиль, но остаются дома, несмотря на инвестиции, долгую подготовку и большое ожидание этого момента.

У вас был потрясающий сезон, и мы все ждали и надеялись увидеть вас на самой большой сцене в этом году. Мы очень гордимся вами, поддерживаем вас в этот трудный момент и знаем, что вы вернётесь сильнее и увереннее на ковре, и особенно в своём сердце. Сборная Израиля с вами», — говорится в сообщении.