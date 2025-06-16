Попов — о поражении «Тюмени» от «КПРФ» за 2 секунды до конца: мыслей пока никаких, пустота

Футболист «Тюмени» Илья Попов высказался о поражении от «КПРФ» в третьем матче серии за бронзу мужской Суперлиги.
Вчера, 15 июня, «Тюмень» в третьем матче серии за третье место в Суперлиге уступила дома московскому «КПРФ» — 2:3. Решающий гол хозяева пропустили за две секунды до окончания основного времени. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «КПРФ».
«Мыслей пока никаких. Какая-то пустота. Тяжело принимать поражение за две секунды до финального свистка. Всё шло к овертайму. Где-то недоработали четыре на пять. Поздравляю команду «КПРФ» с победой. Завтра с новыми силами в бой, нужно выигрывать», — приводит слова Попова телеграм-канал «Тюменская арена».
Следующая встреча «КПРФ» с «Тюменью» пройдёт сегодня, 16 июня. Начало – в 17:00 мск.
В финале Суперлиги встречаются «Газпром-Югра» и «Ухта». Счёт в серии — 2-1 в пользу команды из Ухты.
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