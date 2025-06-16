Лето в Москве: в столице открылись современные спортивные площадки для всех желающих

В столице стартовал масштабный городской проект «Лето в Москве», в рамках которого заработали современные спортивные площадки Московского спорта под открытым небом. Их организовал Департамент спорта города Москвы.
На площадках можно заниматься разными видами спорта: паделом, пляжным волейболом, настольным теннисом, скейтбордингом и скалолазанием. Также есть зоны для отдыха с гамаками.
Каждая площадка — это особенное место, которое учитывает интересы людей разных возрастов и уровней подготовки. Здесь можно провести время с семьёй, поиграть с друзьями или просто насладиться природой.
Основные локации и активности:
Метро «Третьяковская» (выход 2)
2 полноценных корта для падела
Просторная зона отдыха с гамаками
Лаврушинский переулок
3 стола для настольного тенниса
Необычное баскетбольное дерево
Уютная зона с гамаками
ТЦ «Атриум»
2 стола для настольного тенниса
Метро «Улица 1905 года»
Площадка для пляжного волейбола с песчаным покрытием
Метро «Баррикадная» (выход 2)
2 корта для падела
Старая Басманная улица
Скейт-парк
Скалодром
В ближайшее время откроется ещё одна площадка:
Метро «Добрынинская»
Скейт-парк
Зона с гамаками для отдыха
Режим работы площадок:
Понедельник — технический день (площадки закрыты)
Вторник – пятница: с 12:00 до 20:00
Суббота – воскресенье: с 11:00 до 21:00
Все площадки бесплатны и открыты для всех желающих. Для занятий падел-теннисом и пляжным волейболом для удобства посетителей организаторы предусмотрели предварительную регистрацию из-за ограниченного количества мест.
Все остальные активности доступны без записи.
Следите за новостями и расписанием мероприятий на официальном портале проекта.