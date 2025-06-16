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Лето в Москве: в столице открылись современные спортивные площадки для всех желающих

Лето в Москве: в столице открылись современные спортивные площадки для всех желающих
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В столице стартовал масштабный городской проект «Лето в Москве», в рамках которого заработали современные спортивные площадки Московского спорта под открытым небом. Их организовал Департамент спорта города Москвы.

На площадках можно заниматься разными видами спорта: паделом, пляжным волейболом, настольным теннисом, скейтбордингом и скалолазанием. Также есть зоны для отдыха с гамаками.

Каждая площадка — это особенное место, которое учитывает интересы людей разных возрастов и уровней подготовки. Здесь можно провести время с семьёй, поиграть с друзьями или просто насладиться природой.

Основные локации и активности:

Метро «Третьяковская» (выход 2)
2 полноценных корта для падела
Просторная зона отдыха с гамаками

Лаврушинский переулок
3 стола для настольного тенниса
Необычное баскетбольное дерево
Уютная зона с гамаками

ТЦ «Атриум»
2 стола для настольного тенниса

Метро «Улица 1905 года»
Площадка для пляжного волейбола с песчаным покрытием

Метро «Баррикадная» (выход 2)
2 корта для падела

Старая Басманная улица
Скейт-парк
Скалодром

В ближайшее время откроется ещё одна площадка:

Метро «Добрынинская»
Скейт-парк
Зона с гамаками для отдыха

Режим работы площадок:
Понедельник — технический день (площадки закрыты)
Вторник – пятница: с 12:00 до 20:00
Суббота – воскресенье: с 11:00 до 21:00

Все площадки бесплатны и открыты для всех желающих. Для занятий падел-теннисом и пляжным волейболом для удобства посетителей организаторы предусмотрели предварительную регистрацию из-за ограниченного количества мест.

Все остальные активности доступны без записи.

Следите за новостями и расписанием мероприятий на официальном портале проекта.

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