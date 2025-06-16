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Гребец Кадин получил дисквалификацию за нарушение условий отстранения за допинг

Гребец Кадин получил дисквалификацию за нарушение условий отстранения за допинг
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Российский гребец Сергей Кадин получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение запрета на участие в соревнованиях в период действия отстранения. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Кадин был дисквалифицирован за употребление запрещённого вещества хорионический гонадотропин в 2022 году. Срок его отстранения заканчивался в сентябре 2025 года.

Гребец нарушил запрет на участие в соревнованиях в течение срока дисквалификации или временного отстранения. За это Кадин получил дополнительные три года отстранения. Новый срок дисквалификации вступит в силу 28 сентября 2025 года, с момента истечения текущего отстранения.

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