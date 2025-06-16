«Ухта» обыграла «Газпром-Югра» и четвёртом матче финальной серии ЧР по мини-футболу

Сегодня, 16 июня, завершился четвёртый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу команды из Ухты. «Ухта» укрепила преимущество в финальной серии — 3-1.

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Плей-офф. Финальная серия. Четвёртый матч:

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» (Ухта) — 1:5.

Пятый матч финала состоится 20 июня и начнётся в 19:00 мск. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). В эти дни «Тюмень» и «КПРФ» разыгрывают бронзовую медаль соревнований.

Напомним, в прошлогоднем финале, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.