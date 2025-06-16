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«Ухта» обыграла «Газпром-Югра» и четвёртом матче финальной серии ЧР по мини-футболу

«Ухта» обыграла «Газпром-Югра» и четвёртом матче финальной серии ЧР по мини-футболу
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Сегодня, 16 июня, завершился четвёртый матч финальной серии чемпионата России по мини-футболу, где встречались «Газпром-Югра» из Югорска и «Ухта». Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу команды из Ухты. «Ухта» укрепила преимущество в финальной серии — 3-1.

Суперлига . Финал
16 июня 2025, понедельник. 16:30 МСК
Газпром-Югра
Югорск
Окончен
1 : 5
Ухта
Ухта
0:1 Павлов – 6'     0:2 Гитта – 8'     0:3 Парадински – 14'     0:4 Гитта – 19'     0:5 Павлов – 29'     1:5 Симаков – 35'    

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Плей-офф. Финальная серия. Четвёртый матч:

  • «Газпром-Югра» (Югорск) — «Ухта» (Ухта) — 1:5.

Пятый матч финала состоится 20 июня и начнётся в 19:00 мск. В полуфинале «Ухта» одолела «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0). В эти дни «Тюмень» и «КПРФ» разыгрывают бронзовую медаль соревнований.

Напомним, в прошлогоднем финале, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.

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