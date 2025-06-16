«КПРФ» завоевал бронзовые медали ЧР по футзалу, обыграв «Тюмень»

На стадионе «Центральный» в Тюмени прошёл четвёртый матч серии за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 по футзалу среди команд Суперлиги, в котором встретились «КПРФ» из Москвы и «Тюмень». Со счётом 4:3 победу одержала московская команда и завоевала бронзовые награды Суперлиги.

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Серия за третье место. Четвёртый матч:

«Тюмень» (Тюмень) — «КПРФ» (Москва) — 3:4.

В финале Суперлиги встречаются «Газпром-Югра» (Югорск) и «Ухта» (Ухта). Счёт в серии равный — 3-1 в пользу коллектива из Ухты.

Напомним, в полуфинале «Ухта» обыграла «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0).