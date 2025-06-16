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«КПРФ» завоевал бронзовые медали ЧР по футзалу, обыграв «Тюмень»

«КПРФ» завоевал бронзовые медали ЧР по футзалу, обыграв «Тюмень»
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На стадионе «Центральный» в Тюмени прошёл четвёртый матч серии за бронзовые медали чемпионата России — 2024/2025 по футзалу среди команд Суперлиги, в котором встретились «КПРФ» из Москвы и «Тюмень». Со счётом 4:3 победу одержала московская команда и завоевала бронзовые награды Суперлиги.

Суперлига . За 3-е место
16 июня 2025, понедельник. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
3 : 4
КПРФ
Москва
1:0 Батырев – 6'     2:0 Аугусто – 6'     2:1 Гильерме – 14'     2:2 Дерябин – 21'     3:2 Дерябин – 27'     3:3 Гильерме – 40'     3:4 Шимбинья – 40'    

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Серия за третье место. Четвёртый матч:

  • «Тюмень» (Тюмень) — «КПРФ» (Москва) — 3:4.

В финале Суперлиги встречаются «Газпром-Югра» (Югорск) и «Ухта» (Ухта). Счёт в серии равный — 3-1 в пользу коллектива из Ухты.

Напомним, в полуфинале «Ухта» обыграла «Тюмень» со счётом 3-0 в серии. «Газпром-Югра» оказался сильнее «КПРФ» (3-0).

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