Россиянин Тимур Арбузов стал чемпионом мира — 2025 по дзюдо

Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал золотую медаль чемпионата мира — 2025 в весовой категории до 81 кг. В финальной схватке он одолел представителя Грузии Тато Григалашвили.

21-летний Арбузов — чемпион Европы (2025), серебряный призёр чемпионата мира (2024). В 2025 году он одержал победу на турнире «Большого шлема» в Ташкенте.

Арбузов принёс российской команде вторую медаль на ЧМ-2025. Ранее Аюб Блиев завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир проходит в венгерском Будапеште и завершится 20 июня.