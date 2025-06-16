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Фехтовальщица Муртазаева выиграла чемпионат Европы, победив олимпийскую чемпионку

Фехтовальщица Муртазаева выиграла чемпионат Европы, победив олимпийскую чемпионку
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Российская шпажистка Айзанат Муртазаева завоевала золотую медаль на чемпионате Европы — 2025 по фехтованию. В финале Муртазаева обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года эстонку Катрину Лехис. Россиянка победила со счётом 9:8.

23-летняя Айзанат Муртазаева — чемпионка России в личном и командном первенстве, бронзовый призёр чемпионатов России, чемпионка Спартакиады.

Чемпионат Европы проходит в итальянской Генуе. Турнир завершится 19 июня. Российские фехтовальщики выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. Отметим, что спортсмены из России также были допущены до участия в командных дисциплинах.

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