Медальный зачёт чемпионата мира по дзюдо — 2025 на 16 июня, у россиян первое золото

В понедельник, 16 июня, завершился четвёртый соревновательный день на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). В рамках дня состоялись поединки в весовой категории до 81 кг у мужчин и до 63 кг у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом соревнований.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Медальный зачёт на 16 июня:

1. Япония — 4 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые медали.

2. Франция — 1 золотая, 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.

3. Грузия — 1 золотая, 1 серебряная медаль.

4. Россия — 1 золотая, 1 бронзовая медаль.

5. Италия — 1 золотая медаль.

6-8. Бразилия — 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.

6-8. Косово — 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль.

6-8. Таджикистан — 1 серебряная, 1 бронзовая медаль.

9-10. Казахстан — 1 серебряная медаль.

9-10. Канада — 1 серебряная медаль.

11. Монголия — 2 бронзовые медаль.

12-17. Венгрия — 1 бронзовая медаль.

12-17. Германия — 1 бронзовая медаль.

12-17. Испания — 1 бронзовая медаль.

12-17. ОАЭ — 1 бронзовая медаль.

12-17. Азербайджан — 1 бронзовая медаль.

12-17. Южная Кореая — 1 бронзовая медаль.

Отметим, сборная России завоевала первое золото на турнире. Его обладателем стал Тимур Арбузов.