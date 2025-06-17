Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 16 июня

В понедельник, 16 июня, продолжился чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого соревновательного дня.
Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Результаты соревновательного дня 16 июня:
81 кг (мужчины):
1. Тимур Арбузов (Россия).
2. Тато Григалашвили. (Грузия).
3. Зелим Цкаев (Азербайджан).
3. Лу Джунхван (Южная Корея).
63 кг (женщины)
1. Кадзю Харука (Япония).
2. Катрин Бошмен-Пинар (Канада)
3. Ганхаич Болд (Монголия)
3. Лаура Фазлиу (Косово)
Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир проходит в венгерском Будапеште и завершится 20 июня.