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Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: результаты соревновательного дня 16 июня

В понедельник, 16 июня, продолжился чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого соревновательного дня.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Результаты соревновательного дня 16 июня:

81 кг (мужчины):

1. Тимур Арбузов (Россия).

2. Тато Григалашвили. (Грузия).

3. Зелим Цкаев (Азербайджан).

3. Лу Джунхван (Южная Корея).

63 кг (женщины)

1. Кадзю Харука (Япония).

2. Катрин Бошмен-Пинар (Канада)

3. Ганхаич Болд (Монголия)

3. Лаура Фазлиу (Косово)

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир проходит в венгерском Будапеште и завершится 20 июня.