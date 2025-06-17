Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште, 2025 год: расписание соревновательного дня 17 июня

Сегодня, 17 июня, продолжится чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием пятого соревновательного дня.

Схватки проведут дзюдоисты из весовых категорий до 90 кг и дзюдоистки в весе до 70 кг. В мужской сетке выступит двукратный чемпион Европы россиянин Михаил Игольников, в женской — призёр Олимпийских игр в Токио Мадина Таймазова и Дарья Антонова.

Чемпионат мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Расписание соревновательного дня 17 июня (время московское):

12:00. Предварительные схватки;

19:00. Финальный блок.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир завершится 20 июня.