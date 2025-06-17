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Дзюдоист Арбузов — о победе на ЧМ: теперь соперники будут настраиваться на меня иначе

Дзюдоист Арбузов — о победе на ЧМ: теперь соперники будут настраиваться на меня иначе
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Российский дзюдоист Тимур Арбузов, который выиграл золото чемпионата мира — 2025 в Будапеште, высказался о своей победе.

В финальной схватке весовой категории до 81 кг россиянин одолел представителя Грузии Тато Григалашвили.

«На этот раз паузы оказались на сто процентов в мою пользу. Я начал уставать, а он уходил к врачам — за 30 секунд я успевал восстановиться и зарядиться ещё на две-три атаки. Как сделал решающий бросок, не помню: тело сыграло само, плана на него не было.

Пока не осознаю, что стал чемпионом, но я счастлив. Не хотел второй год подряд отдавать финал: целый год думал о золоте, делал всё, что говорили тренеры, даже работал на травме и верил, что труд окупится. Теперь важно не сбавлять обороты: соперники будут настраиваться на меня иначе», — приводит слова Арбузова Федерация дзюдо России.

Арбузов принёс российской команде вторую медаль на ЧМ-2025. Ранее Аюб Блиев завоевал бронзу в весовой категории до 60 кг.

Российские спортсмены допущены до участия в чемпионате мира в качестве выступающих под эгидой Международной федерации дзюдо. Турнир проходит в венгерском Будапеште и завершится 20 июня.

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