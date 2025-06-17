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Глава МОК Бах провёл личную встречу с Папой Римским

Глава МОК Бах провёл личную встречу с Папой Римским
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провёл встречу с новым Папой Римским Львом XIV, сообщается на сайте спортивной организации.

«Во время визита в Рим и Ватикан в выходные Бах лично встретился с новым Папой Римским, Его Святейшеством Львом XIV. Глава МОК и понтифик согласились с важностью олимпийских ценностей солидарности и мира и обсудили, как их укрепить.

Во время Олимпийских игр 2024 года всему миру из Парижа было передано послание надежды и мира, в котором подчёркивалась объединяющая сила спорта. В этом контексте президент МОК проинформировал Его Святейшество о послании, переданном спортсменами непосредственно перед началом этих Игр. Послание поступило от спортсменов с территорий всех национальных олимпийских комитетов и олимпийской сборной беженцев, а также, в частности, от спортсменов из Украины, России, Израиля, Палестины, Ирана и Йемена», — говорится в сообщении.

Бах и Папа Римский также обсудили олимпийскую сборную беженцев и олимпийскую повестку дня в области искусственного интеллекта. После специальной мессы в соборе Святого Петра, посвящённой связи спорта и веры, Папа Лев XIV произнёс молитву на площади Святого Петра, в которой сказал, что спорт — это способ «создать мир, потому что это школа уважения и справедливости». Он призвал присутствующих на его выступлении «осознанно практиковать этот стиль и противостоять всем формам насилия и угнетения».

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