Дюплантис сразу не стал прыгать на рекорд мира в Стокгольме, чтобы помочь своему сопернику

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Арман Дюплантис рассказал, как необычным способом решил поддержать своего соперника австралийца Кёртиса Маршалла на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, где установил мировой рекорд.

15 июня Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Швед в 12-й раз превзошел своё предыдущее достижение, с первой попытки взяв высоту 6,28 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Вторым стал Маршалл с результатом 5,90 метра, тройку лучших замкнул Менно Влон из Нидерландов (5,80).

«Зачем я решил сначала поставить планку на высоту 6 метров? Я не хотел, чтобы он (Маршалл) был один. Не хотел его подвести. Для него это было бы катастрофой, если бы я сразу прыгнул на рекорд, потому что тогда ему пришлось бы прыгать много попыток за короткое время», — приводит слова Дюплантиса SVT.