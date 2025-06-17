Дюплантис — об улучшении своего мирового рекорда: технически и физически мне это по силам

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам с шестом Арман Дюплантис заявил, что готов улучшить свой же мировой рекорд.

15 июня Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом. Швед в 12-й раз превзошел своё предыдущее достижение, с первой попытки взяв высоту 6,28 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Вторым стал Маршалл с результатом 5,90 метра, тройку лучших замкнул Менно Влон из Нидерландов (5,80).

«Мне всего одна идеальная попытка до этого. Технически, физически и по многим аспектам мне по силам это сделать», — приводит слова Дюплантиса Aftonbladet.

Дюплантису 25 лет, он выигрывал золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио и Играх-2024 в Париже. Швед — двукратный чемпион мира (2022 и 2023), трёхкратный чемпион мира в помещении (2022, 2024 и 2025), трёхкратный чемпион Европы (2018, 2022 и 2024), чемпион Европы в помещении (2021).